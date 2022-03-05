Кремль: в НАТО понимают невозможность прямого участия в ситуации на Украине

Россия видит, что страны НАТО отдают себе отчёт в невозможности прямого участия в происходящем вокруг Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Мы свидетельствуем, что страны НАТО прекрасно отдают себе отчёт в невозможности прямого участия стран НАТО в том, что происходит вокруг Украины, — сказал Песков.

Ранее Зеленский раскритиковал НАТО, обвинив в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, украинский лидер назвал «самогипнозом».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время НАТО исключает возможность установления беспилотной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что у НАТО нет намерений входить на украинскую территорию ни по земле, ни в небе.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден отказался вводить бесполётную зону над Украиной. По мнению американского лидера, эти действия могут привести к конфликту с Россией. Представитель президента отметила, что ситуация, когда военные США сбивают российские самолёты, недопустима.