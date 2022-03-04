Песков рассказал о планах проведения переговоров Путина и Байдена

Разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом сейчас не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас нельзя назвать собеседников партнёрами. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что любые переговоры являются хорошей возможностью довести до собеседников свою позицию, сообщает РИА Новости.

Такого разговора сейчас нет. Да и партнёрами сейчас сложно назвать собеседников при всём желании. В любой случае каждый раз это хорошая возможность довести до собеседников нашу аргументацию и объяснить суть специальной военной операции, которая проводится на Украине, — сказал Песков.

Байден ранее сообщил, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем в Европе совместно с Западом, поскольку изначально планировала проведение военной спецоперации на Украине. По мнению американского президента, издержки и угрозы для Америки и мира нарастают, именно для этого и был создан альянс НАТО.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Он заявил, что будет проведена «денацификация и демилитаризация» Украины. Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.