Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики обсудили ситуацию с лесными пожарами в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку, — сообщили в пресс-службе.

Также политики обсудили темы российско-турецкого сотрудничества. Они положительно оценили итоги заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

Эрдоган и Путин выразили обоюдный настрой на совместную работу по реализации договорённостей в торгово-промышленной, энергетической и других сферах.

Лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. Тогда недалеко от города Манавгат (провинция Анталья) загорелся лес. Позже вспыхнули леса недалеко от Мармариса в провинции Мугла. В общей сложности огонь охватил леса в шести регионах страны. Пожарные смогли локализовать 57 из 71 очага возгорания в лесах. Всего из-за разгула стихии погибли четыре человека.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу успокоил туристов. Он заявил, что в основном пламя вспыхнуло далеко от гостиниц и мест отдыха. Тем не менее несколько отелей в Мармарисе были эвакуированы, также власти решили переселить жителей из отеля в районе Бодрума.

Ранее Эрдоган заявил, что области на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявляются зоной бедствия. Он добавил, что Анкара приложит все усилия для борьбы со стихией и возмещения ущерба.