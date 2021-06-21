Кремль оценил возможность исключения США из списка недружественных стран

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Кремль пока не видит повода для исключения США из списка недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, необходимо дождаться имплементации решений президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена по итогам саммита в Женеве. Обе стороны неоднократно утверждали о желании добиться предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях.

Поэтому до того, как вот эта имплементация не приобрела действенный характер, до того, как мы увидим какие-то результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменения подходов, — подчеркнул Песков.

В настоящее время в список недружественных по отношению к России стран входят США и Чехия. Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа предложил включить в него Польшу. Поводом для этого послужили слова президента страны Анджея Дуды, который назвал РФ «ненормальной страной-агрессором».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока оснований для расширения списка нет. Он также отметил, что из него могут быть исключены уже внесённые страны, если они прекратят враждебную политику и вмешательство во внутренние дела России.