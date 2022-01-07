«Красный» уровень террористической угрозы введён в регионе Казахстана

«Красный» уровень террористической угрозы введён в Жамбылской области Казахстана, пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал «Хабар-24». В Алма-Ате тем временем на въезде в город установлены блок-посты — как рассказал репортёр RTVI, солдаты тормозят все машины и выводят людей с поднятыми руками для досмотра.

«Красный» уровень террористической угрозы был введен в Жамбылской области Казахстана, — сообщили в эфире.

В Нур-Султане обстановка спокойная: авиаперевозчик Air Astana 8-9 января выполнит рейсы между Москвой и Нур-Султаном, сообщили РИА Новости в компании.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооруженный мятеж, центром которого стала Алма-Ата, бывшая столица Казахстана и крупнейший город страны с населением порядка 2 млн человек. Группы вооруженных боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки. Сейчас в городе прямо на улицах лежат трупы, раскурочены банкоматы и всюду сгоревшие автомобили.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности, в Жанаозене, Актау и Павлодаре. На этом фоне власти Казахстана ввели регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории, одновременно запросив помощи в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о шести волнах нападений боевиков, он также обвинил в госизмене главу национального комитета госбезопасности Карима Масимова, он задержан.

При это в Вашингтоне заявили, что у Белого дома есть вопросы относительно законности запроса Казахстана о развёртывании сил ОДКБ. Об этом ранее заявила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки. Она отметила, что Белый дом внимательно следит за ситуацией.