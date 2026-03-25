«Красные линии сдвигаются»: Лихачев об угрозе безопасности АЭС «Бушер» Лихачев заявил, что безопасность иранской АЭС «Бушер» не является красной линией

Безопасность иранской атомной электростанции «Бушер» перестала быть красной линией для участников конфликта, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, которые передает РИА Новости, об этом свидетельствуют удары по объектам инфраструктуры АЭС.

По словам Лихачева, вчера, 24 марта, в 21:00 мск был нанесен удар уже по району насосной станции. Он назвал это крайне тревожным симптомом, поскольку насосная станция является важным элементом инфраструктуры безопасности объекта.

Серьезных нарушений и разрушений нет, но это сигнал, что красные линии сдвигаются. Понимаете, что инфраструктура станции, значимая часть безопасности, не является той красной линией для участников конфликта, — сказал Лихачев.

Ранее в пресс-службе Росатома сообщали, что на иранской атомной электростанции стартовал новый этап эвакуации персонала после очередного удара по ядерному объекту. Как уточнил глава госкорпорации, решение о подготовке третьего этапа вывоза специалистов было принято накануне удара.