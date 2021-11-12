Красная зона: пандемия пройдёт, цензура останется

Закон, предусматривающий ответственность за распространение непроверенной информации о коронавирусе и связанных с пандемией темах в целом, может быть использован властями для борьбы с неугодными средствами массовой информации, заявили греческие журналисты. Они призвали отказаться от внесения в Уголовный кодекс новой статьи «Распространение ложных новостей», которую в первом чтении принял парламент Греции. Они подчеркивают, что если поправки в УК и УПК начнут применяться на практике, под угрозой может оказаться каждый гражданин страны, так как содержащиеся в статье формулировки настолько расплывчаты, что позволят наказывать за публикацию личного мнения.

Журналисты обеспокоены в первую очередь тем, что под статью 191 Уголовного кодекса теперь может попасть любая информация, не совпадающая с официальной. Тем самым, предупреждают они, становится опасным обсуждать в СМИ «скользкие» темы — это не только COVID-19, но и вопросы здравоохранения в целом, поскольку по тексту статьи не понятно, как отделить чьё-либо частное мнение (пусть даже ошибочное) от ложной информации.

Все журналисты оказываются теперь в опасной зоне, так как над ними нависает угроза уголовного преследования за выражение частных мнений по конкретным вопросам, которые могут вызвать обеспокоенность или испугать граждан, — говорится в заявлении Cоюза журналистов Афин (ESIEA).

По тексту статьи 191 УК, любой гражданин, который публично или в Сети распространяет (в том числе путём перепоста) информацию, «способную обеспокоить или напугать людей, подорвать уверенность в обществе», может быть наказан лишением свободы сроком до трёх месяцев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Своё суждение иметь

Министр юстиции Греции Константинас Циарас защищает поправки к УК, доказывая, что общество «должно принять реалии сегодняшнего мира», главной из которой он назвал необходимость массовой вакцинации от COVID-19.

Журналисты не отрицают, что дезинформация имеет место в СМИ и особенно в сетевых медиа. Тем не менее, настаивают в организации, необходимо чётко разграничивать сознательное распространение ложных и провокационных новостей и высказывание мнений — чего статья УК в её принятом виде не позволяет сделать.

Cоюза журналистов Афин направил меморандум в постоянный комитет Минюста Греции по вопросам равенства, прав человека и делам молодёжи, в Европейский Союз журналистов и в Международную федерацию журналистов, в котором подробно разъясняется, как внешне частный случай (информация про пандемию) угрожает свободам греческого общества, которые гарантированы конституцией.

Статья 191 греческого УК имеет давнюю и сложную историю. Её уже однажды правили как раз в сторону смягчения — в 2019 году законодатели чётко разделили понятия «новости» и «мнения». В прежней редакции статьи 191 проводилось чёткое разграничение между этим двумя понятиями (к слову, лозунг News not views — «Новости, а не мнения» — является декларируемым принципом американской журналистики). Тогда распространение фальшивой информации само по себе не представляло состава преступления, если таковое не привело к общественными волнениям. Теперь же, указывают авторы меморандума, маятник качнулся в обратную сторону, сведя на нет все усилия двухгодичной давности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Им нет преград

Греция — не единственная европейская страна, власти которой в попытках остановить накатывающиеся одну за другой волны пандемии меняют законы, касающиеся медиасферы. Ещё в 2020 году закон о защите общества от «тревожащей» информации о коронавирусе были приняты в Венгрии — по строгости ему нет равных в Европе. До пяти лет тюрьмы грозит тем, кто распространяет ложную информацию о COVID-19 или мешает исполнению указа о карантине. На этом фоне греческие три месяца заключения выглядят почти симоволическим наказанием за те же самые действия.

Венгерский закон раскритиковала даже комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович (досталось от неё также Румынии и Боснии). Она подчёркивала, что принимаемые властями меры должны быть «соразмерными» и «подлежать регулярному надзору со стороны парламента и национальных правозащитных учреждений».

Нет сомнений в том, что правительства сталкиваются с беспрецедентными проблемами во время этой пандемии. Но это не может служить оправданием для давления на прессу и, следовательно, для ограничения доступа людей к информации, — заявила еврокомиссар.

А бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци пошёл ещё дальше — призвал исключить Венгрию из ЕС (мера, которую в Будапеште боятся в самую последнюю очередь).

Если вы не можете помочь нам, по крайней мере воздержитесь от воспрепятствования нашим оборонительным усилиям, — парировал эти демарши глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Венгерский опыт стал первым камнем, столкнувшим лавину: всё больше правительств пытаются использовать возможность поставить обсуждение острых тем в обществе под контроль под предлогом защиты биологической безопасности. В пятницу власти Австрии объявили о намерении уже в ближайший понедельник посадить под домашний арест всех граждан страны, не прошедших вакцинацию.

За пределами Евросоюза наиболее жёсткие ограничения на распространение любой информации о коронавирусе введены в Армении, где любые публикации на эту тему могут содержать лишь официальные сведения. Однако дальше всего (правда, за пределами Европы) пошли власти Бразилии и Танзании, президенты которых, Жаир Болсонару и Джон Магуфули, вообще отрицали факт пандемии. Соответственно, любые публикации, где упоминалась угроза COVID-19, автоматически попадали там в разряд «фейков».

Бодался телёнок с дубом

От соблазна контролировать информационное поле не могут удержаться даже правительства стран так называемой развитой демократии, подтвердил NEWS.ru председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Такая тенденция действительно налицо. Но в этих странах и гражданское общество не смотрит на ограничения демократии пассивно. Недавно во Франции журналисты провели многотысячные демонстрации протеста против ограничения свободы слова. Я знаю многих греческих журналистов, и уверен, что они тоже не будут сидеть сложа руки. Владимир Соловьёв председатель Союза журналистов России председатель Союза журналистов России

Пока же похоже на то, что шансов, что опасения греческих (и любых других журналистов и правозащитников) власти услышат, практически нет никаких. На своей встрече 22 октября 2021 года в Брюсселе лидеры стран ЕС официально приняли решение бороться против дезинформации о COVID-19, чтобы ускорить темпы вакцинации.

Чтобы ещё больше улучшить показатели вакцинации в ЕС, нужно делать больше усилий и развеять сомнения жителей по поводу вакцин, бороться против дезинформации, в особенности в социальных сетях, — говорится в коммюнике этого саммита.

Решение брюссельского саммита стало плевком в лицо международных правозащитников, самая известная организация которых — Amnesty International — всего за два дня до этого призвала правительства мира прекратить «затыкать рты» журналистам и активистам, пишущим на темы пандемии.

Пандемия создала опасную ситуацию, когда правительства принимают новые законы, чтобы оградить себя от подотчётности, и подвергают нападкам тех, кто критикует политику правительства в период пандемии или просто пытается разобраться, как власти борются с COVID-19, – говорится в докладе AI.

Владимир Соловьев считает, что от активности гражданского общества каждой конкретной страны в период пандемии зависит, отменят ли власти введённые ограничения или ничто не помешает оставить их в силе и после того, как коронавирус уйдет из топовых новостей.

Ранее в ноябре в Германии было возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы берлинской прокуратуры, которая вступила в сговор с общественными активистами, выступающими против ковидных ограничений. Начальница одного из управлений прокуратуры передавала им секретную информацию о планах властей немецкой столицы по вакцинации от коронавируса и введению локдауна.