Провал диссидента: полиция раскрыла антипрививочников в прокуратуре Берлина

Начальница одного из управлений городской прокуратуры Берлина сливала секретную информацию о планах властей немецкой столицы по вакцинации от коронавируса и введению локдауна. Данные женщина передавала неформальному лидеру германских ковид-диссидентов с самого начала первой волны пандемии и вплоть до своего увольнения с этой работы. Раскрытие «крота» в сердце немецких правоохранительных органов ставит вопрос о том, насколько антипрививочные теории глубоко проникают в, казалось бы, неприступные для теорий заговора государственные учреждения. И наоборот: если в органах власти сомневаются в пользе вакцинации, имея весь массив информации на этот счёт, — не говорит ли это как раз о том, что антиваксеры не все сумасшедшие фанатики?

«Крот», которого сотрудники прокуратуры Берлина выявили в своей среде, оказался 32-летней начальницей IT-департамента этого правоохранительного органа. Она также была членом общественного совета при горпрокуратуре.

«Шпионку» противников вакцинации уволили в мае нынешнего года, когда возникли первые подозрения о том, что её деятельность несовместима с работой в правоохранительных органах, однако сообщение о её «подрывной деятельности» было официально сделано только на этой неделе.

Данные расследования говорят о том, что женщина передавала служебную закрытую информацию главному антиваксеру Германии, турку по происхождению, Атилле Хилдманну . В свободное от антиобщественной деятельности время он работал шеф-поваром в ресторане для веганов и вёл на местном ТВ кулинарную передачу.

Атилла Хилдманн Christian Thiel via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Полиция с мая разыскивает сообщника бывшей прокурорской сотрудницы. Против шеф-повара выдвигаются серьёзные обвинения в провоцировании массовых беспорядков, направленных на срыв усилий властей по массовой вакцинации населения. Его сообщница, однако, предупредила единомышленника о грозящем аресте, и Хилдманн покинул Германию. Полиция полагает, что он вернулся в Турцию.

В ходе расследования выяснилось, что женщина, имя которой до суда не называется, сама принимала участие в демонстрациях против антиковидных мер властей ФРГ. Полиция обнаружила, что «диссидентка» была в тесной связи с представителями праворадикальных группировок — одних из самых убеждённых противников вакцинации.

Раскрытие «агента» ковид-диссидентов и ультраправых в самом сердце правоохранительной машины Германии шокировало общественность и власти. Сенатор Дирк Берендт прямо признал, что этот случай из ряда вон выходящий.

Einen vergleichbaren Fall hat es in der Berliner Justiz nach meiner Erinnerung noch nicht gegeben. Nachdem der Haftbefehl an Attila Hildmann mutmaÃlich durchgestochen wurde, hat die @GStABerlin intensiv in den eigenen Reihen ermittelt. (1/2) https://t.co/BY1jqexcJW — Dirk Behrendt (@Dirk_Behrendt) November 1, 2021

Насколько мне известно, ничего даже близкого к этому случаю никогда не происходило в юридической системе Берлина. Генпрокуратура уже разработала меры, которые затруднят доступ к чувствительной информации и усилят контроль за её движением, дабы подобное не повторилось, — написал он в своём Twitter.

Против бывшей сотрудницы прокуратуры возбуждено уголовное дело по обвинениям в нарушении профессиональных стандартов и попытках воспрепятствовать юридическим процедурам в ходе расследования.

В берлинской прокуратуре почти наверняка не одна эта женщина не разделяет политику официальных властей о необходимости вакцинации, просто она оказалась самой неосторожной, кто «спалился», полагает в разговоре с NEWS.ru эксперт по теориям заговоров Кирилл Мямлин.

Я бы вообще воздержался от того, чтобы клеить к этой женщине и её единомышленникам ярлык «ковид-диссиденты». Эти люди — не враги общества, а, напротив, те, кто не потерял способность критически и самостоятельно мыслить и сопоставлять факты. То, что сотрудница, имея полный доступ к информации, тем не менее ставила официальную версию под сомнение, уже говорит в пользу того, что власти не раскрывают обществу всю правду о пандемии и что их действия продиктованы не только или даже не столько борьбой с коронавирусом. Кирилл Мямлин глава Института высокого коммунитаризма глава Института высокого коммунитаризма

По мнению Мямлина, тех, кого принято называть «ковид-диссидентами», в структурах власти не больше и не меньше, чем в обществе в целом, просто чиновников связывает дисциплина, и они по большей части вынуждены держать своё мнение при себе либо, по выражению собеседника NEWS.ru , «торговать совестью».

Этой весной германские власти установили постоянное наблюдение за наиболее активными деятелями движения против вакцинации и проповедниками теории заговора. В Германии таких обозначают словом Querdenker («инакомыслящий»). После того как наблюдение было развёрнуто, оказалось, что инакомыслящие в отношении антиковидных мер присутствуют во всех частях политического спектра. Это тревожит федеральные власти, так как лишает их возможности влиять на активность ковид-диссидентов политическими способами.

Властей ФРГ также тревожит видимая невооружённым глазом нарастающая агрессивность противников локдаунов и вакцинации. На их митингах и шествиях постоянно происходят нападения на журналистов. По данным Европейской Ассоциации за свободу прессы, только в 2020 году от Querdenkers пострадало 69 репортёров.

Stefan Jaitner/dpa/Global Look Press

Большая часть таких нападений совершается ультраправыми ковид-диссидентами. Чисто германским феноменом является то, что антипрививочное и антилокдауновое движение в этой стране возглавляют открытые неонацисты, объединённые в движение «Альтернатива для Германии». МВД Германии насчитало около 33 тысяч правых радикалов в рядах участников протестов против антиковидных мер властей.

При этом ковид-диссиденты других политических взглядов, которые в прочих случаях не захотят идти с неонацистами даже по одной стороне улицы, не брезгуют участвовать в организованных теми митингах против локдаунов.

Немецкие власти считают подобное размывание границ очень тревожной тенденцией. Однако, сказал NEWS.ru германист Владислав Белов, единение противоположных крыльев политического спектра ФРГ на почве общего неприятия антиковидных мер никак не транслируется в сближение их позиций по другим вопросам.

Оттого что неонацисты и участники антифа вместе протестуют против локдаунов, они ни на шаг не становятся ближе в своих политических взглядах. Это чем-то похоже на то, что за один и тот же футбольный клуб могут болеть и ультралевые, и ультраправые. На матче они скандируют одни и те же речовки за свой клуб, а выйдя со стадиона, снова начинают драться друг с другом. Владислав Белов руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН

Это можно назвать «водяным перемирием», как в сказке «Маугли», когда различные животные пьют из общего водоёма посреди засухи, угрожающей в равной степени и тиграм, и овцам. Надо чётко отличать перемирие от братания, подчёркивает эксперт.

Главным и непримиримым противником антиковидных ограничений является «Альтернатива для Германии». Но ковид не стал и не станет в ФРГ каким-то общим знаменателем для политических партий, он не сгладит их противоречия, — уверен он.

Ковид-диссиденты не во всех странах являются политической оппозицией властям. В октябре стало известно, что против президента Бразилии Жаира Болсонару начато расследование по обвинениям в преступном пренебрежении к борьбе с пандемией, которую глава государства публично называл «маленьким гриппом».

Идейные антипрививочники утверждают, что до сих пор количество научных исследований, подтверждающих пользу от прививок, примерно равно количеству исследований с прямо противоположным выводом. Последние указывают, что вырабатывающиеся в организме естественным образом антитела имеют более сильные защитные свойства, чем антитела, искусственно производимые за счёт вакцинации.