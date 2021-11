Провал диссидента: полиция раскрыла антипрививочников в прокуратуре Берлина

«Крот», которого сотрудники прокуратуры Берлина выявили в своей среде, оказался 32-летней начальницей IT-департамента этого правоохранительного органа. Она также была членом общественного совета при горпрокуратуре.

«Шпионку» противников вакцинации уволили в мае нынешнего года, когда возникли первые подозрения о том, что её деятельность несовместима с работой в правоохранительных органах, однако сообщение о её «подрывной деятельности» было официально сделано только на этой неделе.

Данные расследования говорят о том, что женщина передавала служебную закрытую информацию главному антиваксеру Германии, турку по происхождению, Атилле Хилдманну . В свободное от антиобщественной деятельности время он работал шеф-поваром в ресторане для веганов и вёл на местном ТВ кулинарную передачу.

Christian Thiel via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Полиция с мая разыскивает сообщника бывшей прокурорской сотрудницы. Против шеф-повара выдвигаются серьёзные обвинения в провоцировании массовых беспорядков, направленных на срыв усилий властей по массовой вакцинации населения. Его сообщница, однако, предупредила единомышленника о грозящем аресте, и Хилдманн покинул Германию. Полиция полагает, что он вернулся в Турцию.

В ходе расследования выяснилось, что женщина, имя которой до суда не называется, сама принимала участие в демонстрациях против антиковидных мер властей ФРГ. Полиция обнаружила, что «диссидентка» была в тесной связи с представителями праворадикальных группировок — одних из самых убеждённых противников вакцинации.

Раскрытие «агента» ковид-диссидентов и ультраправых в самом сердце правоохранительной машины Германии шокировало общественность и власти. Сенатор Дирк Берендт прямо признал, что этот случай из ряда вон выходящий.