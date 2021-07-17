«Ковидный базар»: как проходит фестиваль Лукашенко в Витебске

В Белоруссии проходит юбилейный, 30-й по счёту фестиваль «Славянский базар». Трибуны на мероприятии была заполнены до отказа без соблюдения каких-либо санитарных правил, несмотря на свирепствующую пандемию коронавируса. Ожидается, что российские звёзды после возвращения с фестиваля могут заразить коллег по цеху, как это было год назад со Львом Лещенко, который по воле случая стал главным распространителем COVID в среде шоу бизнеса. Российский актёр Владимир Березин, который был ведущим на фестивале, уже отказался «целоваться и обниматься» с участниками фестиваля, который проводится под патронажем президента республики Александра Лукашенко. Кадры с события — в фотогалерее NEWS.ru.
Президент Белорусии Александр Лукашенко на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Cлавянский базар»
president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств « Cлавянский базар»
president.gov.by
Лариса Долина
festivalvitebsk/facebook.com
Зрители фестиваля
festivalvitebsk/facebook.com
Певица Слава
festivalvitebsk/facebook.com
Анита Цой
festivalvitebsk/facebook.com
Елена Ваенга
festivalvitebsk/facebook.com
Стас Пьеха и Илона Броневицкая
festivalvitebsk/facebook.com
Таисия Повалий
festivalvitebsk/facebook.com
Артисты на гала-концерте открытия XXX Международного фестиваля
festivalvitebsk/facebook.com
Игорь Корнелюк
festivalvitebsk/facebook.com
Артисты на гала-концерте открытия XXX Международного фестиваля
festivalvitebsk/facebook.com
Певица Роза Рымбаева
festivalvitebsk/facebook.com
Артисты на гала-концерте открытия XXX Международного фестиваля
festivalvitebsk/facebook.com
festivalvitebsk/facebook.com
«Песняры» посвятили своему основателю Владимиру Мулявину попурри из самых популярных песен
festivalvitebsk/facebook.com