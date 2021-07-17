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«Ковидный базар»: как проходит фестиваль Лукашенко в Витебске

11:51, 18 июля 2021
Фото: festivalvitebsk/facebook.com
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В Белоруссии проходит юбилейный, 30-й по счёту фестиваль «Славянский базар». Трибуны на мероприятии была заполнены до отказа без соблюдения каких-либо санитарных правил, несмотря на свирепствующую пандемию коронавируса. Ожидается, что российские звёзды после возвращения с фестиваля могут заразить коллег по цеху, как это было год назад со Львом Лещенко, который по воле случая стал главным распространителем COVID в среде шоу бизнеса. Российский актёр Владимир Березин, который был ведущим на фестивале, уже отказался «целоваться и обниматься» с участниками фестиваля, который проводится под патронажем президента республики Александра Лукашенко. Кадры с события — в фотогалерее NEWS.ru.

Президент Белорусии Александр Лукашенко на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств «Cлавянский базар»

president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем на церемонии открытия XXX Международного фестиваля искусств « Cлавянский базар»

president.gov.by

Лариса Долина

festivalvitebsk/facebook.com

Зрители фестиваля

festivalvitebsk/facebook.com

Певица Слава

festivalvitebsk/facebook.com

Анита Цой

festivalvitebsk/facebook.com

Елена Ваенга

festivalvitebsk/facebook.com

Стас Пьеха и Илона Броневицкая

festivalvitebsk/facebook.com

Таисия Повалий

festivalvitebsk/facebook.com

Артисты на гала-концерте открытия XXX Международного фестиваля

festivalvitebsk/facebook.com

Игорь Корнелюк

festivalvitebsk/facebook.com

Артисты на гала-концерте открытия XXX Международного фестиваля

festivalvitebsk/facebook.com

Певица Роза Рымбаева

festivalvitebsk/facebook.com

Артисты на гала-концерте открытия XXX Международного фестиваля

festivalvitebsk/facebook.com

festivalvitebsk/facebook.com

«Песняры» посвятили своему основателю Владимиру Мулявину попурри из самых популярных песен

festivalvitebsk/facebook.com

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