«Ковидный базар»: как проходит фестиваль Лукашенко в Витебске

В Белоруссии проходит юбилейный, 30-й по счёту фестиваль «Славянский базар». Трибуны на мероприятии была заполнены до отказа без соблюдения каких-либо санитарных правил, несмотря на свирепствующую пандемию коронавируса. Ожидается, что российские звёзды после возвращения с фестиваля могут заразить коллег по цеху, как это было год назад со Львом Лещенко, который по воле случая стал главным распространителем COVID в среде шоу бизнеса. Российский актёр Владимир Березин, который был ведущим на фестивале, уже отказался «целоваться и обниматься» с участниками фестиваля, который проводится под патронажем президента республики Александра Лукашенко. Кадры с события — в фотогалерее NEWS.ru.