Котенок показал сгоревший Bayraktar, сбитый под Херсоном Военкор Котенок показал фото сбитого под Херсоном украинского БПЛА Bayraktar

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале фотографии со сбитым ударным беспилотником турецкого производства Bayraktar, который применяли ВСУ. Он выложил снимок со сбитым дроном, корпус которого, как можно заметить, буквально закоптился. По словам военкора, армия Украины продолжает делать иностранной технике и вооружению «отрицательную рекламу».

Беспилотник сбили в районе населенного пункта Геройское на Херсонском направлении. Военкор уточнил, что Bayraktar нейтрализовали бойцы 80-й арктической бригады группировки ВС РФ «Днепр». Вероятно, беспилотник был с боезарядом, БПЛА упал в лесостепи и загорелся, отметил он.

Ране глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за ночь 18 июля в восточной части полуострова были перехвачены 28 украинских беспилотников. По словам Аксенова, средствами ПВО были сбиты девять дронов ВСУ, еще 19 БПЛА подавили средствами РЭБ.

Утром 18 июля военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный предположил, что взрывы в Одессе, о которых минувшей ночью сообщали украинские СМИ, связаны с атакой на Крымский мост, совершенной ночью 17 июля с помощью двух надводных дронов. По мнению Поддубного, Киев и страны Запада «логично спровоцировали» удары по украинской портовой инфраструктуре Черного моря.