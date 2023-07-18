Военкор Поддубный связал взрывы в Одессе с терактом на Крымском мосту Военкор Поддубный: Киев и страны Запада спровоцировали удары по украинской портовой инфраструктуре

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool / Global Look Press

Киевский режим и западные страны спровоцировали удары по украинской портовой инфраструктуре, написал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он связал взрывы в Одессе с терактом на Крымском мосту, организованном Вооруженными силами Украины.

Киевский режим и страны запада вполне логично спровоцировали удары по украинской портовой инфраструктуре Черного моря. Армия России нанесла удар по объектам в порту Одессы, — написал военкор.

Кроме этого, журналист назвал ситуацию вокруг зерновой сделки «цирком». Поддубный отметил, что киевские власти сделали все, чтобы на Украине произошли данные события.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации на Крымском мосту, который был подорван украинскими надводными беспилотниками. По словам российского лидера, произошедшее — очередной жестокий террористический акт киевского режима.

При этом Путин отметил, что это преступление было бессмысленным, так как мост через Керченский пролив уже давно не используется для переправы военных грузов. Глава государства, выступая на совещании по ликвидации последствий ЧП, пообещал, что Москва ответит Украине на атаку. Он поручил Минобороны России подготовить соответствующие предложения.