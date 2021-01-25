Косачев назвал главный камень преткновения в отношениях России и США

https://static.news.ru/photo/101e1d50-5cca-11eb-96c6-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное препятствие к улучшению отношений России и Соединённых Штатов заключается в том, что Вашингтон хочет превосходства в мировой политике и не готов учитывать интересы Москвы. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Претензии США на получение односторонних преимуществ и одностороннего превосходства в международных отношениях. Наша позиция — это равенство всех участников международных отношений. В частности, равенство в отношениях между Россией и США. Это главный камень преткновения. И если американцы согласятся с тем, что наши отношения должны строиться на принципах равенства и взаимного учёта интересов, всё остальное получится достаточно быстро, — полагает сенатор.

На днях в должность президента США вступил 78-летний демократ Джо Байден. По словам Косачева, есть шансы на потепление в отношениях Америки и России. Однако в конечном счёте всё зависит от действий западного государства.

Шансы есть всегда. Но зависит здесь всё от американской стороны и от [президента США] Байдена. Мы всегда готовы к улучшению отношений. Выбор не за нами, а за американской стороной. Если они будут выбирать деградацию, будет деградация. Если они будут выбирать улучшение, мы к этому всегда готовы, — заключил Косачев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует политическую волю США по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).