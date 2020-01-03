https://static.news.ru/photo/98b88d8c-2dee-11ea-9c82-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал уничтожение в Ираке главы «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По его словам, убийство иранского генерала повлечёт столкновения радикалов-шиитов с военными США на территории Ирака.

Очень тяжёлая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке. Пока это наихудший сценарий развития событий, очень смахивающий на месть американцев за недавнее нападение на посольство США в Багдаде, — цитирует российского сенатора «Интерфакс».

Косачев добавил, что если это так, то возмездие не заставит себя ждать.