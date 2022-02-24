Коротченко раскрыл главную задачу военной операции в Донбассе

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал военную операцию России в Донбассе. Эксперт назвал происходящее колоссальными геополитическими и историческими изменениями. Действия Владимира Путина логичны и понятны, отметил собеседник NEWS.ru. Главной задачей операции он назвал уничтожение позиций ПВО противника, а также стремление не позволить превратить Украину в плацдарм для возможной войны. В ночь на 24 февраля президент РФ выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе».

Можно сказать, что происходят колоссальные геополитические и исторические изменения, логика действий Путина понятна. В её основе — защита российских национальных интересов, с одной стороны. С другой стороны, предотвращение превращения Украины в плацдарм для возникновения возможной третьей мировой войны. Операция, судя по сообщением Минобороны, развивается планово и успешно. Финальные цели будут определятся ходом операции, — считает Коротченко.

Кроме того, специалист раскрыл главную задачу российских войск. По его мнению, гражданскому населению ничего не угрожает, потому что удары наносятся Россией высокоточным оружием.

Сегодня главная задача, которая решается в течение первых часов военной операции России — это лишение украинского Генштаба возможности централизованного управления войсками, выведение из строя сети военных аэродромов, уничтожение позиций ПВО и оперативно-тактических ракет. Судя по сообщением, которые идут, украинские пограничные силы не оказывают какого-либо сопротивления российским подразделениям, удары наносятся Россией высокоточным оружием, которое точечно поражает военные цели. Ущерба гражданскому населению нет, выводится из строя исключительно военная инфраструктура украинских вооружённых сил, — подчеркнул Коротченко.

По его словам, российское руководство проявляет такую решимость, которая была в 2020 году у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Я думаю, та решительность целей, которую ставит перед собой российское руководство, это примерно такая же решимость, которую ставило перед собой руководство Азербайджана 27 сентября 2020 года. То есть реализация максимальных решений в целях обеспечения мира, стабильности и безопасности. Я думаю, что это неслучайно, что Россия и Азербайджан накануне подписали масштабное стратегическое соглашение о партнёрстве, и в этом плане, я думаю, что логика и последовательность тех решений, которые принимал Путин, целесообразна с военной и политической точки зрения и будет реализована в полном объёме, — подытожил эксперт.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Ранее политик выступил с обращением к россиянам. Глава государства заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и ввести «немедленные санкции» против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».