Коронавирусом заразились 90 тысяч медиков по всему миру

https://static.news.ru/photo/98649f68-8fac-11ea-bcd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель Международного совета медсестёр Говард Кэттон рассказал о распространении коронавируса среди медицинского персонала. По его словам, как минимум 90 тысяч медработников заболели COVID-19 по всему миру.

Месяц назад этот показатель достигал только 23 тысяч, передаёт Reuters. Он отметил, что это неполные данные. Так как не включают в себя информацию из некоторых стран.

После анализа статистки становится понятно, что реальное число заражённых может достигать 200 тысяч, добавил Кэттон.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории России проведено около 4,5 млн тестов на коронавирус. С 6 мая в городах-миллионниках будет проводиться платное тестирование на дому.