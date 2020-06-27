Коронавирусом в мире заразились более 9,6 млн человек

https://static.news.ru/photo/4e0bb95a-b8a7-11ea-a23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Число случаев заражения коронавирусом нового типа во всём мире превысило 9,6 млн, общее число погибших приближается к 500 тысячам. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным на 27 июня, коронавирус был диагностирован у 9 653 048 человек, умерли 491 128 пациентов. За последние сутки было зарегистрировано 179 316 новых случаев, умерли ещё 6 866 человек.

Ранее американские исследователи установили, что вызывающий коронавирус вирус SARS-CoV-2 может протягивать от поражённых клеток нити, напоминающие щупальца. Это приводит к быстрому распространению болезни по организму. Задетые клетки поражают своими потоковыми нитями соседние здоровые. Этим коронавирус отличается от других типов вирусов.

Специалисты считают, что для лечения COVID-19 можно использовать препараты от рака. Сначала лекарства испытывали на мартышках, которых до этого заразили коронавирусом, а позже на клетках человеческих лёгких.

NEWS.ru писал, что на программу по разработке и распространению тестов, вакцин и лекарств от коронавируса к концу 2021 года нужно $31,3 млрд. Об этом заявили в ВОЗ.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала обеспечить доступ всех людей в мире к вакцине от коронавируса, когда она будет разработана. По её мнению, только так можно победить COVID-19.