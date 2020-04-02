Коронавирус: количество жертв увеличивается на тысячи в день

https://static.news.ru/photo/b21ad5ba-74b5-11ea-aa05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

По данным на 2 апреля, в мире уже насчитывается 927 925 человек, инфицированных коронавирусом, скончались 46 616 человек, поправились более 190 тысяч.

На первом месте по числу подтверждённых случаев заражения — Соединённые Штаты, где зафиксировано 215 417 инфицированных и 5116 смертельных случаев, — сообщает газета South China Morning Post.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте — Испания, где подтверждено 102 136 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек.

В материковом Китае зафиксировано 83 189 заболевших и 3312 умерших. В Иране — 47 593 заболевших и более 3 тысяч скончавшихся.

Как писал NEWS.ru, первый супруг герцогини Корнуольской Камиллы Эндрю Паркер-Боулз заразился коронавирусной инфекцией. Мужчина считает, что подхватил COVID-19 на фестивале в Челтенеме. На мероприятии 80-летний мужчина общался с членами британской королевской семьи, в частности с единственной дочерью Елизаветы II принцессой Анной и её дочкой Зарой Тиндолл.

По данным на 2 апреля, в России выявлено 2777 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 200 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 140 человек выписаны, 16 скончались.