https://static.news.ru/photo/38dd70d6-6d9e-11ea-83c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency//Global Look Press

Коронавирус продолжает уверенно шагать по миру. По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Только за последние сутки заболел 71 человек.

Воздействие его на мировую экономику уже очевидно — прекращение транспортного сообщения на многих направлениях, сворачивание публичных мероприятий, убытки туроператоров и авиакомпаний. Меры, принимаемые против эпидемии, уже можно назвать беспрецедентными.

Европа

Наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом на данный момент в Европе. В неформальные лидеры по распространению заболевания и числу умерших выходят Италия, Франция и Германия. Причём ситуация меняется чуть ли не ежедневно.

Италия — главный очаг инфекции в Европе, в больницах остаются более 46,6 тысячи из 63 тысяч заражённых итальянцев. В стране погибли 6 тысяч человек — более трети от всех жертв мировой пандемии коронавируса COVID-19.

Больницы Италии оказались в критической ситуации из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции лёгких и медперсонала. Об оказании Риму помощи в борьбе с заболеванием глава правительства Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин договорились 21 марта. Россия перебросила на Апеннины одну из 15 лабораторий войск химзащиты (РХБЗ) вместе с 66 военными медиками, чтобы помочь итальянским медикам. Кроме того, Москва отправила медикаменты и оборудование.

Защитные меры усилены и в Германии. 22 марта правительство и федеральные земли договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране. Жителям Германии запрещено собираться более чем по двое, исключая семьи и людей, живущих под одной крышей. Социальные контакты необходимо снизить до минимума и не приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра. Требования поручено контролировать полиции и административным органам.

Кроме того, каждая федеральная земля получила право ужесточить карантинные меры. В Гессене, например, можно ходить только по одному. В Саксонии вообще могут ввести повсеместный карантин, а Бавария ввела его ещё в середине недели. По данным университета Хопкинса, к 24 марта коронавирус COVID-19 обнаружен у 29 тысячи жителей Германии. Погибли 123 немца. Правительство рекомендовало гражданам старше 60 лет не выходить из дома.

Россия

В России также начали действовать дополнительные меры против распространения вируса. Все школьники ушли на каникулы до 12 апреля включительно. Колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение. Кроме того, ограничено международное авиасообщение. С 23 марта власти приостановили авиасообщение с Индонезией (допускаются только рейсы из Москвы в Денпасар), Вьетнамом (допускаются только рейсы из Москвы в Ханой), Таиландом (допускаются только рейсы из Москвы в Бангкок) и Японией (допускаются только рейсы из Москвы в Токио). Ранее 18 марта были введены ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ, с 16 марта — в страны ЕС.

Всем приезжающим в Россию из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании предписывается находиться в течение двух недель в режиме самоизоляции. Человеку не разрешается выходить из дома. Исключение — случаи крайней необходимости. Причём покидать жилище можно только в медицинской маске и в малолюдное время. Нарушителей выявляют в том числе и благодаря системе камер наблюдения «Безопасный город».

Китай

Тем временем в Китае защитные меры начинают ослабевать. Власти Китая планируют открыть город Ухань, который был закрыт из-за вспышки инфекции. Это произойдёт 8 апреля. В стране и городе будет возобновлено транспортное сообщение, включая метро и водный транспорт. Для посещения туристов откроют и отрезок Великой Китайской стены Бадалин, находящийся в 75 км северо-западнее Пекина. Путешественники должны зарезервировать билеты на онлайн-платформе, предоставить QR-код, подтверждающий, что они здоровы.

Тем временем 24 марта СМИ представили новые факты о лабораторном происхождении коронавируса. Так, стало известно, что часть исследований США по усилению функций патогенов была продолжена, хотя правительство временно запретило их финансировать.

К тому же, конструкция искусственно созданного коронавируса была одобрена комитетом США по исследованию двойного назначения. Принимали участие в исследованиях учёные из Уханьского института вирусологии. В 2015 году материал о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса был опубликован в журнале Nature Medicine. В публикации учёные подробно изложили методику создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия лёгких человека, писал NEWS.ru.