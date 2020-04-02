Пандемия коронавируса вынудила весь мир уйти на карантин. Бизнес терпит колоссальные убытки, которые закономерно ведут к увольнениям. NEWS.ru рассказывает, в каких странах рост безработицы уже достиг критических отметок, а в каких власти пытаются взять на себя издержки от временного содержания сотрудников, чтобы те в будущем смогли вернуться к работе.

В условиях карантина или «нерабочей недели», как изоляцию называют в России, чтобы не снижать рейтинг власти и не пугать общество, страдает не только малый и средний бизнес, но и крупные компании: повсеместно продолжается сокращение штата сотрудников, которые оказываются на замершем рынке труда без всякой перспективы. В РФ обещают бороться с безработицей, но, как обычно, пока каких-либо выверенных мер по её предотвращению и прогнозов по разрастанию нет. Последние известные официальные данные Центробанка за февраль 2020 года свидетельствовали об историческом минимуме — 4,4%, но тогда коронавирус никак не влиял на рынок труда.

После объявления 29 марта мэром Москвы Сергеем Собяниным об увеличении пособия по безработице для жителей столицы, потерявших работу из-за пандемии коронавируса (19,5 тыс. рублей), в первый же день в службу занятости обратились 10 тыс. человек. По оценке российской Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), после снятия карантина в столице и московском регионе может не открыться большинство заведений общепита, а отрасль ждет период «великой депрессии».

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В странах, где официально зафиксированная динамика распространения коронавируса увеличивалась быстрее, чем в России, рост безработных в связи с карантином более заметен. Институт исследования занятости (IAB) составил прогноз по ситуации на рынке труда в Германии с учётом хорошего и плохого сценария развития эпидемии коронавируса в стране. В первом случае число людей, потерявших работу, не превысит 90 тыс., в другом — составит более полумиллиона.

Для того, чтобы не допустить резкого роста увольнений из-за коронавируса правительство Германии выдвинуло инициативу по поддержке предприятий: промышленные компании могут подать заявку на перевод своих сотрудников на сокращённый рабочий день или на то, чтобы оставить их дома. Власти страны обязуются в таком случае компенсировать этим людям до 60% зарплаты из бюджетных средств. Такую тактику в Германии уже применяли в ходе экономического кризиса 2008-2009 годов, однако в этот раз ожидается, что число заявок от компаний будет значительно больше: по состоянию на 27 марта 2020 года от немецких компаний поступило уже 470 тыс. В каждой из заявок речь может идти как об одном сотруднике, так и о сотнях. По оценке IAB, на сокращённый рабочий день будет переведено порядка 650 тыс. человек за весь 2020 год, однако в немецком Бундестаге такой показатель считают слишком оптимистичным и потому маловероятным. Депутат от Христианско-демократического союза Петер Вайс, выступающий экспертом по рынку труда, уже заявил, что реальные цифры могут достичь четырёх миллионов.

Похожую схему поддержки бизнеса и населения на фоне эпидемии коронавируса реализуют и во Франции. Компаниям, сотрудники которых вынуждены оставаться дома, предложили подать заявку для оформления своим подчинённым пособия по «технической безработице». Предполагается, что государство будет выплачивать им 86% от чистой зарплаты, если она равна прожиточному минимуму, то — 100%. По словам министра труда Франции Мюриэль Пенико, властям поступили обращения преимущественно от представителей малого бизнеса на оформление пособий по технической безработице для 3,6 млн человек.

Charlotte Schousboe/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гораздо сложнее ситуация в Австрии: уровень безработицы в марте 2020 года достиг рекордной отметки в 12,2% (+4,7%). В последний раз такие цифры в стране фиксировались в 1946-ом. В годовом исчислении рост числа безработных можно назвать драматическим: +52,2% по сравнению с мартом 2019-го. Такие показатели связаны, прежде всего, с крахом туристической отрасли: многочисленные горнолыжные курорты Австрии вынуждены были закрыться до окончания сезона. Сильно пострадали кафе и рестораны. Из-за специфики ряда регионов, тесно связанных с туризмом, сильнее всего последствия пандемии сказались на таких «туристических» городах, как Тироль и Зальцбург. Сейчас в республике более 560 тыс. человек остались без работы. На фоне столь драматичных показателей представители австрийского бизнеса просят власти страны принять меры по оказанию поддержки компаниям, предпринимателям и сотрудникам.

С крайне высоким уровнем безработицы столкнулся и Израиль. На фоне введённых в стране ограничений для борьбы с коронавирусом работу потерял каждый четвёртый. Уровень безработицы в период с февраля по март 2020 года вырос с 4% до 24,1%. Всего работы лишились более миллиона человек.

Однако, как отмечает издание Globes, почти 90% этих людей по факту не уволены, а отправлены в неоплачиваемые отпуска. Национальный авиаперевозчик страны El Al выступил в середине марта с заявлением о том, что из 6 тыс. сотрудников 5,5 были отправлены в неоплачиваемый отпуск «до последующего уведомления». Тем не менее по состоянию на 18 марта служба трудоустройства Израиля зафиксировала 60 тыс. обращений от людей за пособиями по безработице. Ежедневный прирост — не менее 10 тыс. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже пообещал финансовую поддержку населению.