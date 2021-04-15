Елизавета II спасёт Гарри от позора на похоронах герцога Эдинбургского

https://static.news.ru/photo/24d9b29c-9e1d-11eb-831a-96000091f725_660.jpg Королева Великобритании Елизавета II Фото: Bbc/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II примет беспрецедентное решение и запретит старшим членам королевской семьи приходить на похороны принца Филиппа в военной форме. Принц Гарри будет спасён от позора.

Дело в том, что королева лишила принца Гарри почётного воинского звания в гвардейском драгунском полку Королевские и Синие и теперь он не может появляться на торжествах в мундире, как другие мужчины королевской семьи. Также молодой человек не сможет надеть мундир принца Эндрю. Ранее он попал в опалу из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек, сообщает издание Daily Mail.

Решение королевы о том, что старшие члены династии Виндзоров должны будут участвовать в церемонии в выходном костюме при орденах, поможет сгладить раскол в королевской семье, наметившийся после отъезда Гарри в США.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.

Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре, писал NEWS.ru.