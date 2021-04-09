В Великобритании объявили траур в связи со смертью мужа Елизаветы II

https://static.news.ru/photo/7e35da62-9942-11eb-9091-96000091f725_660.jpg Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании объявлен национальный траур в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца, однако их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.

Депутаты британского парламента в знак траура будут носить чёрные ленточки и галстуки, сообщает РИА Новости.

Траурной процессии на похоронах принца не будет. В связи с эпидемиологической ситуацией принято решение отказаться от присутствия на похоронах супруга королевы большого количества людей, передаёт ТАСС со ссылкой на геральдическую палату.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на сотом году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной принца. Он пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости, а также попросил передать слова сочувствия членам королевской семьи.