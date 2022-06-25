Король Иордании захотел аналог НАТО на Ближнем Востоке

Фото: Hannibal Hanschke / Keystone Press Agency / Gloabl Look Press

Король Иордании Абдалла II заявил, что выступает за создание аналога Североатлантического альянса на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNBC. Он при этом уточнил, что роль такого союза должна быть чётко определена. По его словам, в противном случае «он будет всех смущать». Он не уточнил при этом, кого бы хотел видеть в подобном альянсе.

Я буду одним из первых людей, которые поддержат «ближневосточную НАТО». Роль такого военного союза должна быть чётко определена, в противном случае он будет смущать всех, — рассказал Абдалла II.

Он отметил, что все игроки в регионе должны поставить своей целью благополучие Ближнего Востока.

Турецкий журналист Мехмет Али Гуллер ранее заявил, что Анкара не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в НАТО. По мнению публициста, единственным аргументом в пользу участия в Альянсе является право вето. Он обратился к турецкому руководству с призывом закрыть Чёрное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США. По мнению автора материала, Анкара таким образом сможет вести независимую политику, а также помешать планам Вашингтона по превращению Чёрного моря в «озеро НАТО».