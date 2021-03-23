Контейнеровоз, севший на мель в Суэцком канале, вытаскивают восемь буксиров

https://static.news.ru/photo/491eedaa-8c81-11eb-94c7-96000091f725_660.jpg Фото: Neptune Supply Chain Management/twitter.com

В Суэцком канале продолжается операция по снятию с мели контейнеровоза, который заблокировал один из самых загруженных торговых судоходных путей в мире. Как сообщает пресс-служба администрации канала, на месте работают восемь буксиров.

Восемь буксиров продолжают работу по снятию с мели корабля в Суэцком канале, — говорится в сообщении.

Поясняется, что сдвинуть с места контейнеровоз планируется за счёт уменьшения груза на борту. На данный момент ситуация остаётся прежней: навигация заблокирована, более 150 торговых и грузовых кораблей ждут, когда проблема будет решена.

Контейнеровоз MV Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Корабль грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрирован в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Как писал NEWS.ru, Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра.