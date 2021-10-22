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Константинопольский патриарх Варфоломей госпитализирован в больницу в США

20:02, 24 октября 2021
Константинопольский патриарх Варфоломей госпитализирован в больницу в США Константинопольский патриарх Варфоломей Фото: Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS
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Константинопольский патриарх Варфоломей, который с 23 октября находится с визитом в США, госпитализирован в вашингтонскую больницу. Это связано с недомоганием после долгого перелёта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Варфоломею стало плохо непосредственно перед отправлением на службу в собор Святой Софии. Он тяжело перенёс долгий перелёт и сразу по прилёте состоялось несколько встреч.

Врач посоветовал ему отдохнуть. В качестве меры предосторожности он был доставлен в больницу университета Джорджа Вашингтона для обследования, — говорится в сообщении пресс-службы американской архиепископии константинопольского патриархата.

Ожидается, что Варфоломей, что пробудет в США до третьего ноября.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что вселенский патриарх Варфоломей своим визитом в Киев отработал заказ Соединённых Штатов. Он отметил, что такие шаги константинопольского иерарха углубляют раскол внутри Русской православной церкви. Митрополит указал на то, что в США бытует мнение о необходимости расчленения русского православия как фактора общей борьбы против него.

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