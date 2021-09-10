Московская патриархия обвинила Варфоломея в работе на США

Митрополит Волоколамский Илларион (Алфеев) заявил, что вселенский патриарх Варфоломей своим визитом в Киев отработал заказ Соединённых Штатов. Он отметил, что такие шаги константинопольского иерарха углубляют раскол внутри русской православной церкви. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит указал на то, что в США бытует мнение о необходимости расчленения русского православия, как фактора общей борьбы против него.

В США существует такое мнение, что для того, чтобы Русскую православную церковь ослабить, её надо расчленить. Собственно, этот заказ и был выполнен Константинопольским патриархом Варфоломеем, когда он вторгся в Украину, — сказал Илларион.

Священник также упомянул о внутреннем расколе населения Украины. По его словам, украинцы разделены не только по языку, но и по религиозной ориентации. А сам Варфоломей, только потворствует этому.

Он отработал этот заказ по полной программе: сегодня украинское общество разделено не только по языковому признаку, не только по признаку политической ориентации, но и по религиозному признаку, — подытожил священнослужитель.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров дал комментарий по поводу истинного назначения Украинской православной церкви. Дипломат считает, что это проект, направленный на подрыв единства мирового православия. Главной заинтересованной стороной он видит США.