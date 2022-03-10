Конгрессмен США Исса: Зеленский не имеет шансов

Американский конгрессмен Даррелл Исса пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. В эфире Fox Business он сказал ведущему, что власти Украины «быстро развалятся».

К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов, — пояснил конгрессмен.

Он также высказал мнение, что помощь Белого дома в настоящий момент реальной пользы для Киева не несёт. Кроме этого, Исса назвал «неблагоразумными» последние санкции Вашингтона в отношении Москвы.

Ранее стало известно, что в палате представителей Конгресса США прошло голосование по законопроекту, предусматривающему запрет на импорт в страну российской нефти и энергоносителей. Документ поддержали 414 конгрессменов, против проголосовали только 17. Законопроект также содержит инициативу о пересмотре торговых уступок России.