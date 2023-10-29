Конфликт между Зеленским и Залужным: в чем причина, что с наступлением ВСУ The Times сообщила о расколе между Зеленским и Залужным из-за неудач ВСУ

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разошлись во мнениях по поводу завершения наступления украинских войск. В чем причина разногласий в высшем киевском руководстве, что известно о конфликте?

В чем причина конфликта в Киеве

Главнокомандующий ВСУ настаивает, что контрнаступление украинских войск фактически остановилось, не сумев прорвать оборону российских войск, пишет The Times. По его мнению, необходимо удерживать те позиции, которые удалось отбить у ВС РФ, и готовиться к возобновлению наступательных операций в следующем году. Зеленский с этим не согласен.

«Валерий Залужный утверждает, что украинское наступление почти завершено, но Зеленский не признает это из-за мнения на Западе, что его война за выживание Украины зашла в тупик», — заявил профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Майкл Кларк.

Что происходит с контрнаступлением ВСУ

Подчеркивается, что украинские войска не смогли достичь главной цели контрнаступления — прорыва к городу Токмак, разделения российских сил на две части и нарушения функционирования сухопутного коридора в Крым. Выполнение этих задач выглядит маловероятным, указал Кларк.

Фото: МО Украины

По словам Кларка, в Киеве понимают, что видимый тупик в положении ВСУ будет иметь неблагоприятный для Украины эффект на Западе. Кроме того, ВСУ находятся в сложном положении в боях за Авдеевку, которая имеет важное стратегическое значение и представляет собой «ворота в Южный Донбасс».

«Киев боится, что нервы Запада не выдержат и 2024 год станет для Украины самым тяжелым испытанием», — подытожил профессор Кларк.

Источники Telegram-канала «Резидент» в Генштабе ВСУ утверждают, что конфликт между Зеленским и Залужным особо обострился из-за Авдеевки. Сообщается, что главком призвал президента начать вывод войск из города, чтобы не допустить разгрома и сохранить боеспособные части, однако глава государства отказывается это сделать, опасаясь негативной реакции союзников.

Что стоит за конфликтом Зеленского и Залужного

Зеленский и Залужный и ранее конфликтовали из-за стратегических решений. Источники немецкого издания Bild описывали конфликт президента и генерала из-за ситуации в Артемовске (Бахмуте) весной 2023 года: в то время как главнокомандующий ВСУ требовал начать вывод войск из частично окруженного города, украинский президент настаивал на продолжении обороны. Схожая ситуация сложилась в Авдеевке.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

«На Авдеевском направлении наши подразделения продолжают штурмовые действия. На северном фасе со стороны Красногоровки штурмовые отряды действуют уже за линией ж/д, работая по опорным пунктам противника. Тактика повторяет действия ЧВК „Вагнер“ по освобождению Бахмута: просачивание и охват позиций противника малыми мобильными группами, сковывание его действий и вызов артиллерии», — рассказал военкор Юрий Котенок.

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