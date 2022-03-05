Компания Shell извинилась за покупки российской нефти

Британская компания Shell извинилась за то, что ей приходится приобретать нефть у России. Она объяснила это необходимостью обеспечить бесперебойную работу энергетической отрасли и невозможностью быстрого замещения российской продукции альтернативными источниками. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. <...> Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками, — объяснили в Shell.

При этом в компании заверили, что они продолжают выбирать альтернативу российской нефти везде, где подобное возможно, однако для полноценного замещения требуется больше времени.

Компания пообещала направить прибыль, полученную от реализации продукции из российской нефти, в специальный фонд для оказания помощи населению Украины.

Ранее Shell объявила о выходе из всех совместных с РФ проектов в связи с ситуацией на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы США ограничить использование российской нефти могут изрядно перекосить мировые энергетические рынки. По его словам, это будет иметь серьёзные последствия. Песков подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за развитием ситуации в этой сфере.