«Коммерсант»: Россия и США призвали друг друга к спокойствию «Коммерсант»: Россия и США призвали друг друга к спокойствию по неофициальной линии

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Несмотря на конфронтацию между Москвой и Вашингтоном, высокопоставленные лица двух государств поддерживают контакты по непубличным каналам связи. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Издание, в частности, приводит одно из заявлений заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что взаимодействие между Россией и США сохраняется по разным линиям, стороны обсуждают в том числе контроль над вооружениями.

По словам дипломата, коммуникационная работа стала «другой», РФ на данном этапе занимается «управлением кризисом». Так, за последние месяцы Москва неоднократно направляла Вашингтону по непубличным каналам связи предостережения Вашингтону.

В статье также приводится комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова. Последний заявил журналистам о том, что между двумя странами есть каналы для диалога, однако они носят «весьма спорадический характер», позволяя при этом доносить друг до друга экстренные сообщения о позициях сторон.

Также в сообщении упоминается заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщившего о том. что Вашингтон предупредил Москву о решительном ответе в случае применения РФ ядерного оружия.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Россия использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.