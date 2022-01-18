Комаровский и Гордон выяснили, кто из них «лох»

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что он и интервьюер являются «лохами». Речь в разговоре шла о доверии к власти в лице президента Владимира Зеленского. Видеозапись опубликована на официальном канале Гордона в YouTube.

Ты — лох! И я — лох, но мы, каждый сам по себе, по разным поводам. Вот я — обычный лох, а ты — конкретный! Я просто постоял рядом, а ты на три часа интервью с Зеленским сделал. Поэтому извини, — поделился Комаровский.

Врач пояснил, что у населения на момент президентских выборов на Украине в 2019 году не было другого варианта. Тем не менее, Комаровский отметил, что такая поддержка опасна для государственности, так как, по его мнению, от этого страдает меньшинство. Врач привёл в пример запрет русского языка.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон предсказал стране крах в случае выполнения Киевом Минских соглашений. Он назвал жителей Донбасса «сепаратистами», которых никак нельзя «принять к себе». По мнению журналиста, исполнение Минских соглашений означает проведение выборов в Донбассе. Затем Киеву должен быть передан контроль над границами региона.