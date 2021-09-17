Командование армии США поздравило лётчиков открыткой с российскими Су-27

Южное командование армии США поздравило военных лётчиков открыткой с изображением российских самолётов Су-27. Это вызвало насмешки в соцсетях. Поздравление было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

ВВС США были основаны 74 года назад 18 сентября. Поздравительная подпись «С днём рождения, ВВС США» сопровождается изображением трёх самолётов, чьи силуэты очень похожи на российские Су-27. В соцсетях на это отреагировали с иронией.

Когда ВВС США получили самолёты Сухого? <...> С днём рождения, российские ВКС! <...> Военно-воздушные силы США выглядят так, словно их раздавили российские самолёты, — прокомментировали пользователи.

Ранее в армии США рассказали о проблемах разработки программы Next-Generation Air Dominance program. Она предполагает создание истребителя нового поколения, предназначенного для возможного противостояния как с Россией, так и с Китаем. Отмечается, что проект столкнулся со сложностями, связанными в том числе с коронавирусом.