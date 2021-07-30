Колдуны стали чаще убивать альбиносов из-за пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что колдуны стали чаще убивать альбиносов или нападать на них. Подобным образом некоторые люди пытались разбогатеть. Об этом сообщается на сайте Организации Объединённых Наций.

Независимый эксперт ООН по защите прав лиц с альбинизмом Икпонвоса Эро рассказала, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, некоторые люди оказались в нищете. Более того, они лишились какой-либо возможности заработать. В итоге эти люди начали обращаться к колдовству, рассчитывая быстро разбогатеть или обрести удачу с помощью зелий из частей тела альбиносов.

Эро опечалена подобным развитием событий. Она отметила, что число убийств альбиносов в мире значительно выросло.

Большинство жертв были детьми, — добавила эксперт.

Чаще всего случаи убийств альбиносов происходят в Африке. Так, в 2018 году издание Daily Mail сообщало, что в Мали пятилетнюю девочку-альбиноса выкрали у матери и обезглавили ради того, чтобы использовать её голову для изготовления амулетов.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие организовали коммерческую охоту на людей на подконтрольных Киеву территориях в Донбассе, заявил недавно начальник пресс-службы Вооружённых сил ДНР капитан Даниил Безсонов. По его словам, в 30-й бригаде ВСУ в районе Марьинки и 93-й бригаде в районе Докучаевска комбриги организовывают для иностранцев «сафари» — охоту на мирных жителей в зоне конфликта.

Неясно, насколько эта информация правдива. Представители ополчения Донбасса, как и украинские военнослужащие, не раз были замечены в откровенной дезинформации в пропагандистских целях. Но исключать реальность информации, увы, не стоит: охота на людей — это не только тема для зрелищных боевиков.