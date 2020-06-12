КНДР заявила о потере доверия к властям Южной Кореи из-за листовок

https://static.news.ru/photo/432d3eb6-acde-11ea-85ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

КНДР утратила доверие к властям Республики Корея после конфликта вокруг распространения южнокорейской стороной агитационных листовок.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил заведующий отделом Единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Чжан Гым Чхоль. Поводом для разрыва, по его словам, послужили оскорбление и клевета «на высшее руководство народной республики».

Мы больше не хотим сидеть за одним столом с таким партнером по переговорам, который много говорит, но на практике не делает ни одного шага вперёд, — цитирует Чхоля агентство.

Отмечается, что по информации Пхеньяна, представители оппозиционных партий Республики Корея заявили о намерении «продолжать разбрасывать агитационные листовки 15 и 25 июня». В КНДР предупредили, что Сеул ожидают «прискорбные и мучительные времена».

Как писал NEWS.ru, что перед тем как разорвать контакты, руководство КНДР в течение нескольких дней предупреждало власти Южной Кореи о том, что если Сеул не помешает «перебежчикам отправлять листовки и другие материалы на север», Межкорейское отделение связи и другие проекты будут закрыты.