КНДР заявила о потере доверия к властям Южной Кореи из-за листовок

КНДР утратила доверие к властям Республики Корея после конфликта вокруг распространения южнокорейской стороной агитационных листовок.
Как
Мы больше не хотим сидеть за одним столом с таким партнером по переговорам, который много говорит, но на практике не делает ни одного шага вперёд, — цитирует Чхоля агентство.
Отмечается, что по информации Пхеньяна, представители оппозиционных партий Республики Корея заявили о намерении «продолжать разбрасывать агитационные листовки 15 и 25 июня». В КНДР предупредили, что Сеул ожидают «прискорбные и мучительные времена».
Как писал NEWS.ru, что перед тем как разорвать контакты, руководство КНДР в течение нескольких дней предупреждало власти Южной Кореи о том, что если Сеул не помешает «перебежчикам отправлять листовки и другие материалы на север», Межкорейское отделение связи и другие проекты будут закрыты.
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