Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стали известны подробности о преступнике, совершившем теракт в Лондоне. Он недавно был выпущен из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм.

Мужчина днём напал с ножом на прохожих на улице Стретем, он ранил двух человек, после чего его застрелили полицейские. Раненая женщина находится в стоянии средней тяжести, её жизни ничего не...