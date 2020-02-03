Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

КНДР прекратила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса. Это превентивная мера, которая позволит предотвратить распространение заразы.

Приостановка поездов произойдёт с понедельника. Это касается маршрутов Пхеньян-Москва и Пхеньян-Хабаровск, пишет ТАСС.

Пассажирские вагоны до станции Туманган уже не смогут пересечь границу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что КНДР направила Китаю финансовую помощь для борьбы с вызванной коронавирусом 2019-nCoV инфекцией. Северокорейский лидер Ким Чен Ын также направил послание председателю КНР Си Цзиньпину в связи с эпидемией.

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