КНДР прекратила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса. Это превентивная мера, которая позволит предотвратить распространение заразы.
Приостановка поездов произойдёт с понедельника. Это касается маршрутов Пхеньян-Москва и Пхеньян-Хабаровск,
Пассажирские вагоны до станции Туманган уже не смогут пересечь границу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что КНДР направила Китаю финансовую помощь для борьбы с вызванной коронавирусом 2019-nCoV инфекцией. Северокорейский лидер Ким Чен Ын также направил послание председателю КНР Си Цзиньпину в связи с эпидемией.
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