КНДР испытала беспилотники, вызывающие «радиоактивное цунами» КНДР провела испытания подводных беспилотников с ядерным оружием

Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи». Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника.

Это секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения. Его миссия — секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытаниями аппаратов руководил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По данным СМИ, он «строго предупредил врагов» — США и Южную Корею — о необходимости прекратить «безрассудные» учения в районе КНДР.

Ранее Ким Чен Ын призвал быть готовыми применить ядерное оружие. Лидера страны поддержали граждане: около полутора миллионов северокорейцев выразили готовность поступить или вернуться на службу в вооруженные силы. Свое заявление Ким Чен Ын сделал по результатам учений, в рамках которых отрабатывалась имитация ядерной контратаки. Была запущена тактическая баллистическая ракета с имитированной ядерной боеголовкой, которая пролетела 800 км и достигла цели.