Классы для одарённых детей в Нью-Йорке закрыли ради борьбы с расизмом

Администрация Нью-Йорка приняла решение отказаться от городской программы для одарённых и талантливых детей из-за якобы расизма. По мнению представителей мэрии, подавляющее большинство учеников программы составляли белые и азиаты. Поэтапный план отказа от проекта опубликован на сайте мэрии города.

Мы собираемся обучить преподавателей и подготовить школы, чтобы они действительно развивали детей, выявляли их таланты и способности, которые были бы проигнорированы, если бы их не приняли в одну из этих очень маленьких, очень эксклюзивных программ для одарённых детей, — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Глава администрации также подчеркнул, что благодаря новейшим технологиям любой преподаватель сможет помочь одарённому ребёнку реализовать себя.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что школьников необходимо переводить на дистанционное обучение в случае, если в классе по причине болезни отсутствуют свыше 20% детей. При этом глава ведомства призвала родителей следить за здоровьем своих детей.

Она также добавила, что в этих случаях следует минимизировать контакты для предотвращения очередного очага заражения, отправив детей на удалёнку.