Британский премьер Борис Джонсон потребовал от руководства Украины подготовить новые кровавые провокации и теракты против местного населения, написал в своём Telegram-канале лишённый мандата депутат Верховной рады Илья Кива. Он, сославшись на данные разведки, указал, что британский политик лично приезжал в Киев к Владимиру Зеленскому.

Премьер Великобритании Джонсон лично приезжал в Киев к Зеленскому и, по моей информации от сотрудников контрразведки, поставил задачу подготовить в ближайшее время новые, кровавые провокации, новые теракты в Одессе, Харькове, участниками и свидетелями которых мы с вами скоро будем, — написал Кива.

Экс-депутат незадолго до этого отметил, что расследование удара ракетой «Точка-У» по Краматорску в Донецкой области раскроет причастность в нему украинских войск. Поэтому в Киеве решили о нём забыть. В связи с этим украинские и западные СМИ выбрали в качестве темы «более удобную постановку — Буча». Ранее фото и видео из этого города в России назвали провокацией и инсценировкой.

По словам бывшего депутата Верховной рады, Западу требуются «новые ужасные картинки», чтобы сфабриковать очередные обвинения и найти оправдания для следующего удара по экономике России.

Ранее украинские военные ударили «Точкой-У» по Краматорску, где проходила эвакуация местного населения. Согласно оперативным данным, погибли свыше 30 человек, ещё более 100 получили ранения. Позже число погибших возросло до 50 человек, пять из них — дети.

В Министерстве обороны РФ пояснили, что удар по вокзалу был нанесён из района Доброполья в 45 километрах от места происшествия. Как уточнили в ведомстве, основной целью ВСУ был срыв эвакуации местных жителей, чтобы их можно было использовать в качестве живого щита.