Китаю пообещали супервспышку COVID-19

Китай ожидает масштабная вспышка коронавируса в случае снятия всех огранений, следует из исследования группы учёных Пекинского университета, опубликованного на портале China CDC Weekly. Эксперты составили несколько математических моделей, исходя из разных тактик противодействия инфекции, принятых в зарубежных странах.

Если КНР будет придерживаться антиковидной политики США, то прирост заражённых в сутки составит более 637 тысяч случаев. В случае перенятия французской тактики число новых случаев COVID-19 в день достигнет 454 тысячи. При копировании британской модели — 275 793 заболевших ежедневно.

По мнению специалистов, Китай не готов к смягчению антиковидных мер. В противном случае страну ждёт вспышка заражений, которая почти наверняка создаст непосильную нагрузку на медицинскую систему.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Случаи заражения «омикроном» ранее были зафиксированы в ЮАР, Ботсване, Великобритании, Гонконге, Израиле, Бельгии.