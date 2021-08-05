Китайского журналиста шокировали популярные русские закуски

Популярные русские закуски являются «жёсткой» едой для мужественных людей. Об этом заявил журналист китайского издания Sina. Речь идёт об икре, сырокопчёной или солёной сушеной рыбе и селёдке с картошкой.
Китаец
Думаю, многие знакомы с запахом консервированной сельди и согласятся со мной, что он невыносим. Я не могу себе представить, какой вкус у селёдки, если её не мариновать, — высказался китайский автор.
Он обратил внимание, что россияне любят употреблять дорогую икру, причём использовать её в качестве закуски к выпивке.
Такой подход не может не вызывать зависть у многих китайских гурманов, — говорится в материале.
Журналист положительно оценил солёные огурцы. Этот вид закуски пришёлся ему по вкусу, поскольку в Китае любят маринованные овощи.
Ранее пользователь китайской платформы Sohu назвал русское блюдо с невыносимым вкусом. Автор публикации также удивился, что русские могут закусывать крепкий алкоголь чёрным хлебом, луком, картофелем и даже «запахом меховой шапки».
В августе прошлого года лидер Китая Си Цзиньпин призвал граждан страны перестать заниматься расточительством в еде и сократить пищевые отходы. Политик добавил, что в обществе следует развивать привычку умеренности и создать в обществе атмосферу стыда за расточительство.