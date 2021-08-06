МИД Китая обвинил США в грубом вмешательстве в дела Гонконга

Читайте нас в Google Новости

Пекин назвал открытым вмешательством во внутренние дела КНР подписание меморандума, предоставляющего право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга. Об этом заявили в канцелярии полномочного представителя МИД КНР в специальном административном районе Гонконг.

По подписанному президентом США указу, отдельным категориям жителей Гонконга, которым, по мнению американской администрации, может грозить преследование со стороны властей Китая, было предоставлено право временного убежища.

Подобные действия со стороны американских властей были резко осуждены в Китае.

Меморандум очерняет закон о нацбезопасности Гонконга. Он грубо попирает международное право и основные нормы международных отношений, — говорится в заявлении.

По мнению китайского правительства, «подлые действия США вовсе не „забота“ о Гонконге, а грубое вмешательство в его дела». Как было отмечено, власти будут противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга и внутренние дела КНР.

В канцелярии подчеркнули, что закон о национальной безопасности Гонконга и реформа избирательной системы специального административного района привели к стабильности, укрепили верховенство закона, обеспечили защиту законных прав и интересов жителей.

Ранее сообщалось, что власти США ввели санкции в отношении семи должностных лиц Китая из-за ситуации в Гонконге. Американские власти отметили, что и далее будут поддерживать права и свободы, гарантированные жителям Гонконга китайско-британской совместной декларацией.