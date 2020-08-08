Китай ввёл санкции в отношении ряда официальных лиц США

https://static.news.ru/photo/8803f378-dae6-11ea-b9a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Китайские власти приняли решение ввести санкции в отношении ряда американских официальных лиц в ответ на ограничения по Гонконгу.

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, в список попали 11 человек, в числе которых Марко Рубио и Тед Круз.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин США ввёл новые санкции против ряда китайских граждан. Ограничительные меры введены в связи с политикой Пекина в отношении Гонконга. В чёрный список попали 11 высокопоставленных чиновников, включая главу администрации Гонконга Кэрри Лам.

Позднее Лам обрушилась с критикой в адрес американских властей из-за того, что они обнародовали личные данные представителей руководства города, в том числе номера их паспортов и места проживания, выложив в открытый доступ в Интернете санкционный указ.

30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого САР, 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории, что ещё сильнее обострило отношения между державами. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.