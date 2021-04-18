Китай возмущён позицией США по уйгурскому вопросу

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Американские власти верят фейкам по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, игнорируя заявления Пекина. Вашингтон напоминает человека, который притворяется спящим. С критикой США выступил заместитель главы китайского МИД Лэ Юйчэн.

Чего они боятся? Мы приглашаем их в Синьцзян, чтобы они посмотрели, что там происходит, понаблюдали, — заявил дипломат.

По его словам, китайские власти и правительство Синьцзяна проводили несколько конференций, на которых рассказывалось об обстановке в регионе, но Белым дом обращает внимание на фейки, а также на недостоверные доклады антикитайских элементов.

Они не верят, не слышат и не сообщают об истинном положении дел. Как говорят, «невозможно разбудить человека, который притворяется спящим, — цитирует дипломата Associated Press.

В последнее время Вашингтон начал резко критиковать Пекин по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Американцы утверждают, что в регионе действуют «перевоспитательные лагери» для этнических уйгуров, а в МИД Китая опровергали эти сообщения.

Ранее NEWS.ru разбирался, как власти Китая решают национальный вопрос, ведь у Пекина есть проблемы не только с уйгурами. Всего в стране официально признаны 56 национальных меньшинств, а пять регионов наделены широкой автономией.