Китай с начала года перестал вкладывать деньги в России FT: Китай не инвестировал в РФ в рамках инициативы «Один пояс — один путь» с начала года

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Китай с начала 2022 года не осуществлял инвестиции в России в рамках своей инициативы «Один пояс — один путь». Об этом сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на доклад, подготовленный Центром зелёных финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае. СМИ предположило, что Пекин мог опасаться санкций со стороны Запада.

В докладе говорится, в частности, что это первый случай с 2013 года когда инициатива «Один пояс — один путь» не использовалась для заключения новых сделок между странами в течение полугода. В 2021 году Россия и Китай заключили соглашения на сумму $2 млрд. Нынешняя тенденция, по мнению директора центра Кристофа Вонга, может быть временной, учитывая в целом плотное экономическое сотрудничество между странами и увеличение спроса на российские энергоносители в Китае.

Также в докладе отмечается, что в настоящее время основные проекты инициативы сосредоточены в регионе Ближнего Востока, где в пером полугодии текущего года крупнейшим партнёром Китая стала Саудовская Аравия. Стороны заключили соглашения на сумму $5,5 млрд. Кроме того, в 2021 году Китай инвестировал более $10 млрд в инфраструктурные проекты в Ираке.

Инициатива «Один пояс — один путь» была запущена в 2013 году. К настоящему времени общая сумма осуществлённых через неё китайских инвестиций составила $932 млрд.