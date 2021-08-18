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Китай рассказал о грозном сигнале Западу от России

12:52, 19 августа 2021
Китай рассказал о грозном сигнале Западу от России Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
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Российские военные наращивают мощь военно-морского флота, тем самым они подают грозный сигнал Западу. Об этом пишет китайское издание «Синьхуа».

Китайский обозреватель отмечает, что российские военные развивают флот по нескольким направлениям. Они строят корабли, занимаются передовыми разработками в сфере подлодок, созданы атомные субмарины «Белгород» и «Князь Олег». Кроме того, в скором времени появятся десантный корабль и лёгкий фрегат-невидимка.

В издании напомнили, что российские военные не забывают про учения в Средиземном море и Тихом океане, поэтому российский военно-морской флот готов в любой момент дать отпор Западу.

Ранее издание The National Interest утверждало, что российские военные готовы к любой войне, поскольку уделяют особое внимание вопросам защиты химического, ядерного и биологического оружия, в отличие от стран НАТО, у которых хуже реализован потенциал по этим вопросам.

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