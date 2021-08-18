Китай рассказал о грозном сигнале Западу от России

Российские военные наращивают мощь военно-морского флота, тем самым они подают грозный сигнал Западу. Об этом пишет китайское издание «Синьхуа».

Китайский обозреватель отмечает , что российские военные развивают флот по нескольким направлениям. Они строят корабли, занимаются передовыми разработками в сфере подлодок, созданы атомные субмарины «Белгород» и «Князь Олег». Кроме того, в скором времени появятся десантный корабль и лёгкий фрегат-невидимка.

В издании напомнили, что российские военные не забывают про учения в Средиземном море и Тихом океане, поэтому российский военно-морской флот готов в любой момент дать отпор Западу.

Ранее издание The National Interest утверждало, что российские военные готовы к любой войне, поскольку уделяют особое внимание вопросам защиты химического, ядерного и биологического оружия, в отличие от стран НАТО, у которых хуже реализован потенциал по этим вопросам.