Китай призвал ВОЗ изучить возможность утечки COVID-19 из лабораторий США

https://static.news.ru/photo/7c126b42-9226-11eb-8b3b-96000091f725_660.jpg Фото: Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирусная инфекция могла распространиться из лабораторий других стран, в том числе из США. На это должны обратить внимание специалисты Всемирной организации здравоохранения, заявили в МИД КНР.

Мы были первой страной, сообщившей о случаях заболевания миру. Всё больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, была вызвана отдельными вспышками в нескольких местах в мире, — заявил глава МИД Китая Ван И.

Он подчеркнул, что Пекин призывал другие страны к глобальному сотрудничеству в вопросе пандемии коронавирусной инфекции. Дипломат подчеркнул, что китайская сторона активно делилась опытом со своими зарубежными коллегами, проводила видеоконференции и различные мероприятия, передаёт «Царьград».

Ранее Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад по итогам поездки специалистов в Китай. В нём указано, что создание коронавируса в лаборатории «крайне маловероятно». Основная версия — передача вируса от летучей мыши к человеку через другое животное, но специалисты не смогли установить, какое это было животное. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эксперты продолжают рассматривать возможные версии происхождения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что доклад ВОЗ о происхождении коронавирусной инфекции является «полным неправды». Политик убеждён, что документ является «продолжением кампании КНДР и ВОЗ по дезинформации». Помпео заявил, что наиболее вероятным источником распространения вируса является Уханьский институт вирусологии, а глава ВОЗ и лидер КНДР Си Цзиньпин сговорились и скрывают правду.