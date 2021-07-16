Китай призвал ВОЗ изучить версию о завозе COVID в Ухань

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо изучить версию о завозе коронавирусной инфекции в Ухань, а не концентрировать внимание на утечке из лаборатории. Об этом сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, версия об утечке из лаборатории является крайне маловероятной. Власти Китая проявляли прозрачность и предоставили экспертам ВОЗ все необходимые сведения.

Эксперты неоднократно заявляли о том, что получили достаточно большое количество информации и выразили понимание того, что отдельные данные, которые затрагивают личные данные людей, не могут быть скопированы или увезены ими с собой, — сказал Чжао Лицзянь.

Ранее сообщалось, что ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавирусной инфекции. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что распространение коронавируса могло стать следствием «чрезвычайного случая в лаборатории» в Ухани.