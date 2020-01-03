https://static.news.ru/photo/4efaf6dc-3058-11ea-926a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik McGregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённым Штатам Америки стоит отказаться от применения военной силы на территории Ближнего Востока. С таким заявлением в понедельник, 6 января, выступил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

Таким образом он прокомментировал обострение ситуации в регионе после убийства главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, генерала Касема Сулеймани.

Мы призываем США и соответствующие стороны не применять силу и проявлять сдержанность. Это необходимо для того, чтобы предотвратить эскалацию и усиление конфликта. Нужно приложить все усилия по возвращению к диалогу и консультациям по сокращению противоречий, — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР.

Как писал NEWS.ru, глава внешнеполитического ведодмства Турции Мевлют Чавушоглу назвал серьёзной угрозой для безопасности региона ликвидацию генерала Касема Сулеймани. По его словам, Анкара постарается снизить напряжённость между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее стало известно, что вынести на голосование резолюцию, которая подтвердит ограничения военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана, собирается Палата представителей Конгресса. Об этом сообщается в письме спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, которое было направлено законодателям-демократам.