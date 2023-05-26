Китай предъявил претензии США из-за экспортных ограничений Глава Минкоммерции Китая указал на обеспокоенность Пекина из-за экспортных ограничений США

Фото: Tang Ke / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао в ходе встречи с главой американского Минторга Джиной Раймондо выразил обеспокоенность Пекина из-за экспортных ограничений США, сообщается на сайте китайского ведомства. Речь идет об ограничениях в поставках полупроводников. Министр также указал на недопустимость расследований в отношении иностранных инвестиций.

Китайская сторона выразила серьезную обеспокоенность торгово-экономической стратегией американской стороны в отношении Китая, в том числе полупроводников, а также экспортными ограничениями и расследованиями, связанными с иностранными инвестициями, — сказано в публикации.

Стороны договорились наладить каналы взаимодействия для разрешения возникших спорных вопросов в области торгово-экономического сотрудничества.

Ранее Global Times сообщило, что альянс России и Китая станет величайшим геополитическим кошмаром и вызовом для США, так как объединение двух стран позволит стабилизировать мировую обстановку в целом, а также сделать мир более открытым. В материале уточняется, что Москва и Пекин обладают взаимным доверием на высоком уровне.