Китай потребовал от США не политизировать тему происхождения коронавируса

Китайские власти потребовали от США прекратить политизацию темы о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

С самого начала эпидемии США политизировали вопрос борьбы с заболеванием, в результате чего стали страной с наибольшим количеством заболевших и погибших, а американский народ заплатил высокую цену, — сказал дипломат.

По его мнению, в Штатах задействуют разведку, чтобы провести расследование о происхождении коронавируса, при этом в Вашингтоне преследуют скрытую политическую цель. Он добавил, что всё это подрывает международное сотрудничество.

Вэньбинь потребовал от США как можно скорее вернуться «на путь научного исследования» в вопросе происхождения коронавирусной инфекции, «исходя из интересов жизни и здоровья собственного народа и народов всего мира».

Ранее издание Global Times сообщило, что американские разведчики пытаются найти информаторов в китайской Ухани, чтобы получить данные о происхождении коронавирусной инфекции. Журналисты утверждают, что эти данные будут использованы для давления на Всемирную организацию здравоохранения. Исследование происхождения коронавирусной инфекции стало для Вашингтона важным инструментом для атаки и политического подавления Китая, отмечают журналисты.

В июне американский телеканал Fox News провёл опрос, согласно результатам которого 60% граждан страны уверены в версии лабораторного происхождения коронавируса. Респонденты считают, что китайские учёные создали вирус, а затем он каким-то образом просочился из лаборатории.

Президент Джо Байден по итогам саммита G7 заявил, что так и не пришёл к окончательному выводу относительно происхождения вируса.