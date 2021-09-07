Китай показал Западу пример в борьбе за гендерную справедливость

Китайский суд в городе Шандонг во вторник снял обвинения в харассменте с бывшего менеджера посылочной компании «Алибаба». Сотрудник по имени Ван был арестован в августе после того, как одна из работниц компании заявила, что он якобы сексуально домогался ее во время совместной деловой поездки в город Цзинань.

Полиция в Цзинане задержала Вана по горячим следам. Он находился под арестом в течение 15 дней, пока шло следствие. Однако в суде дело рассыпалось, поскольку городская прокуратура заявила, что не отдавала никаких распоряжений о задержании мужчины.

Сама пострадавшая предъявила 14 августа в суд 11-страничный иск с подробнейшим описанием злосчастной командировки 27 июля. По ее словам, начальник изнасиловал ее в гостиничном номере, воспользовавшись тем, что она напилась до беспамятства за ужином. Женщина при этом утверждает, что ее напоили вопреки ее желанию.

Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, что с ней совершили половой акт, она «догадалась» по косвенным признакам — например, когда протрезвела, то обнаружила, что лежит у себя в номере на постели совершенно голой. Она также предъявила суду записи гостиничной камеры наблюдения, на которой видно, что менеджер несколько раз в течение ночи заходил в ее номер.

«Алибаба» во вторник выступила с официальным заявлением о том, что в компании действует политика «нулевой терпимости» к любым проявлениям сексуальных домогательств, а также к пьянству во время командировок. Компания немедленно уволила Вана за «неподобающее поведение».

Тем не менее, результаты расследования оказались совершенно неожиданными. Сперва полиция выяснила, что женщина употребляла алкоголь совершенно добровольно. Затем, судя по записям с видеокамер, выяснилось, что жалобщица сама пригласила начальника в свой номер. Наконец, следователи установили, что к женщине в самом деле в гостинице пытался приставать мужчина, но это был совсем другой человек, а не Ван.

Облико морале

В Китае феминистическое движение в его западной версии не имеет социальной базы, потому что компартия под руководством Си Цзиньпина искореняет любые подобные проявления намного последовательнее всех «Me Too», сказал NEWS.ru китаист Александр Ломанов.

До прихода к власти Си Цзиньпина в Китае процветало достаточно фривольное поведение в государственных структурах — чиновники позволяли себе роскошные обеды и возлияния за государственный счет. Теперь же руководство КПК серьезно взялось за моральный облик коммуниста, и не только в государственных, но и в коммерческих структурах, каковой является и «Алибаба». Александр Ломанов главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Случай получил широкое освещение в китайском аналоге Twitter, Weibo, поскольку выглядел как «первая ласточка» проникновения в Китай тенденции, получившей на Западе название « Me Too». Оправдательный приговор в отношении Вана встречен в целом с возмущением, так как китайские феминистки считают, что это только раззадорит потенциальных насильников. По их логике, отсутствие доказательств вины Вана не означает отсутствия самой вины. Единственной женщиной, которая поддержала решение суда, стала жена Вана, написавшая в той же Weibo, что «суд принял справедливое решение, получившее поддержку и энтузиазм со стороны всех пользователей соцсети».

ONUnicorn/wikimedia.org

Частью борьбы за моральный облик строителя социализма с китайской спецификой партия видит и искоренение фривольных отношений между руководителями и подчиненными разного пола. Поэтому Вану очень повезло, что он «не попал под раздачу», считает Ломанов.

Очевидно, что это человек в самом деле был совершенно не при чем. Поэтому данное решение суда никак не противоречит политике китайского руководства на «санацию» атмосферы в обществе и возвращению его к «доперестроечным» нормам, — полагает эксперт.

На прошлой неделе в Китае был введен запрет на показ по телевидению слишком женственных мужчин.

Шведские гендерные парадоксы

Пока китайские феминистки негодуют, их европейские единомышленницы продолжают наступление против, как они это называют, культуры насилия над женщинами. Во вторник в Швеции были опубликованы данные двух опросов 133-х сотрудниц компании Paradox Interactive — опрос проводили профсоюзы.

A union-conducted employee survey carried out at Paradox Interactive in August has reportedly accused the company of creating a "culture of silence" around mistreatment and gender discrimination at the company. https://t.co/7qkYOm2UBA pic.twitter.com/fuTEoZ1R6h — Gamecreeper (@realgamecreeper) September 7, 2021

Оказалось, что 69 процентов женщин в этом производителе компьютерных игр хотя бы раз подвергались «жестокому», «оскорбительному» или какому-либо иному ненадлежащему обращению.

Заранее ожидалось, что игровая индустрия — не самое приятное место. Но не в таком масштабе, — сказал один из организаторов опроса.

То, что Швеция считается одной из самых продвинутых стран в мире, в том числе в области гендерных отношений (там даже существуют «гендерно-нейтральные» туалеты), не дает тамошним женщинам иммунитета от проявлений интереса со стороны мужчин, сказала NEWS.ru активистка феминистического движения Ирина Изотова.

Чуждые феминизму люди часто путают гендерное равенство как набор социальных норм с биологическим различием полов, которое некоторые сторонники равенства в самых крайних проявлениях тоже пытаются ликвидировать, в том числе открывая те самые общие туалеты. Но такой подход — это выплескивание с водой ребенка. Ирина Изотова Организатор фестиваля ФемФест Организатор фестиваля ФемФест

Что касается конкретно жалоб женщин из фирмы Paradox, Изотова полагает, что дело здесь не в «происках феминисток», а именно в том, что естественный интерес мужчин к женщинам первые не всегда удерживают в рамках социальных норм — в частности, корпоративной культуры.

Проявление интереса и насилие – это разные вещи. Биологический интерес — это прекрасная вещь. Насилие же – это когда этот интерес нарушает личное пространство объекта интереса, — резюмирует она.

Примечательно, что гендиректор компании и глава службы персонала — сами женщины. Первая ушла со своего поста на прошлой неделе, однако Эбба Люнгеруд утверждает, что ее уход никак не связан с итогами опроса.

What a ride it has been but now it is over and the CEO torch goes back to Fred. Thanks to @TheWesterFront @PdxInteractive and all of our amazing players for these years, I look forward to new great things to come for the games and the company! — ebba ljungerud (@ebbalj) September 1, 2021

На место Эббы пришел мужчина, Фредрик Вестер, и ему теперь придется разбираться с «неподобающим поведением» подчиненных своего пола. Он сразу же заявил, что каких-то немедленных репрессий в отношении «насильников» ожидать не следует, так как опрос был неофициальным, и никто из «пострадавших» формально жалоб руководству не подавал.

Впрочем, у профсоюзных активистов есть на это ответ. По их словам, помимо собственно «культуры насилия» женщины в Paradox страдают еще и от «культуры умолчания» — когда жертвы насилия не выносят сор из избы, зная, что руководство компании всё равно покроет сотрудников-мужчин.