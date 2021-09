Китай показал Западу пример в борьбе за гендерную справедливость

Полиция в Цзинане задержала Вана по горячим следам. Он находился под арестом в течение 15 дней, пока шло следствие. Однако в суде дело рассыпалось, поскольку городская прокуратура заявила, что не отдавала никаких распоряжений о задержании мужчины.

Сама пострадавшая предъявила 14 августа в суд 11-страничный иск с подробнейшим описанием злосчастной командировки 27 июля. По ее словам, начальник изнасиловал ее в гостиничном номере, воспользовавшись тем, что она напилась до беспамятства за ужином. Женщина при этом утверждает, что ее напоили вопреки ее желанию.

О том, что с ней совершили половой акт, она «догадалась» по косвенным признакам — например, когда протрезвела, то обнаружила, что лежит у себя в номере на постели совершенно голой. Она также предъявила суду записи гостиничной камеры наблюдения, на которой видно, что менеджер несколько раз в течение ночи заходил в ее номер.

«Алибаба» во вторник выступила с официальным заявлением о том, что в компании действует политика «нулевой терпимости» к любым проявлениям сексуальных домогательств, а также к пьянству во время командировок. Компания немедленно уволила Вана за «неподобающее поведение».

Тем не менее, результаты расследования оказались совершенно неожиданными. Сперва полиция выяснила, что женщина употребляла алкоголь совершенно добровольно. Затем, судя по записям с видеокамер, выяснилось, что жалобщица сама пригласила начальника в свой номер. Наконец, следователи установили, что к женщине в самом деле в гостинице пытался приставать мужчина, но это был совсем другой человек, а не Ван.

В Китае феминистическое движение в его западной версии не имеет социальной базы, потому что компартия под руководством Си Цзиньпина искореняет любые подобные проявления намного последовательнее всех «Me Too», сказал NEWS.ru китаист Александр Ломанов.

Случай получил широкое освещение в китайском аналоге Twitter, Weibo, поскольку выглядел как «первая ласточка» проникновения в Китай тенденции, получившей на Западе название « Me Too». Оправдательный приговор в отношении Вана встречен в целом с возмущением, так как китайские феминистки считают, что это только раззадорит потенциальных насильников. По их логике, отсутствие доказательств вины Вана не означает отсутствия самой вины. Единственной женщиной, которая поддержала решение суда, стала жена Вана, написавшая в той же Weibo, что «суд принял справедливое решение, получившее поддержку и энтузиазм со стороны всех пользователей соцсети».

Частью борьбы за моральный облик строителя социализма с китайской спецификой партия видит и искоренение фривольных отношений между руководителями и подчиненными разного пола. Поэтому Вану очень повезло, что он «не попал под раздачу», считает Ломанов.

На прошлой неделе в Китае был введен запрет на показ по телевидению слишком женственных мужчин.

Пока китайские феминистки негодуют, их европейские единомышленницы продолжают наступление против, как они это называют, культуры насилия над женщинами. Во вторник в Швеции были опубликованы данные двух опросов 133-х сотрудниц компании Paradox Interactive — опрос проводили профсоюзы.

A union-conducted employee survey carried out at Paradox Interactive in August has reportedly accused the company of creating a "culture of silence" around mistreatment and gender discrimination at the company. https://t.co/7qkYOm2UBA pic.twitter.com/fuTEoZ1R6h

Оказалось, что 69 процентов женщин в этом производителе компьютерных игр хотя бы раз подвергались «жестокому», «оскорбительному» или какому-либо иному ненадлежащему обращению.

То, что Швеция считается одной из самых продвинутых стран в мире, в том числе в области гендерных отношений (там даже существуют «гендерно-нейтральные» туалеты), не дает тамошним женщинам иммунитета от проявлений интереса со стороны мужчин, сказала NEWS.ru активистка феминистического движения Ирина Изотова.

Что касается конкретно жалоб женщин из фирмы Paradox, Изотова полагает, что дело здесь не в «происках феминисток», а именно в том, что естественный интерес мужчин к женщинам первые не всегда удерживают в рамках социальных норм — в частности, корпоративной культуры.

Примечательно, что гендиректор компании и глава службы персонала — сами женщины. Первая ушла со своего поста на прошлой неделе, однако Эбба Люнгеруд утверждает, что ее уход никак не связан с итогами опроса.